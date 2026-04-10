Inter, out Bisseck per la gara di campionato contro il Como
(ANSA) - MILANO, 09 APR - Prosegue l'avvicinamento dell'Inter alla sfida di campionato contro il Como, in programma domenica sera allo stadio Sinigaglia. I nerazzurri hanno svolto una seduta mattutina di allenamento al BPER Training Centre agli ordini di Cristian Chivu e del suo staff. Per il match contro i lariani, il tecnico dovrebbe avere a disposizione quasi l'intera rosa: resta infatti ai box il solo Bisseck per infortunio. Va verso la conferma, quindi, l'undici titolare che ha battuto la Roma nell'ultimo turno di campionato. (ANSA).
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