Il Milan cambia veste? Runjaic: "Non importa, la qualità è indipendente dal modulo"

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Così come Massimiliano Allegri, anche il suo omologo dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, in Friuli, alla vigilia della gara di domani pomeriggio alle 18 a San Siro tra rossoneri e bianconeri, valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Il tecnico ha presentato la sfida parlando dei giocatori recuperati, dello stato di forma della sua rosa ma anche di quello che si aspetta a livello tattico dal Milan e dai suoi giocatori. Un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di TMW.

Che Milan si aspetta?

"È possibile che il Milan cambi un po' il modulo di gioco ma non importa così tanto perché la qualità è alta e quello è indipendente dal modulo. Dovremo giocare una gara d'alto livello, sapendo che possono essere molto forti in contropiede e negli uno contro uno. È una delle squadre top del campionato, non è nulla di nuovo. Ha giocatori importanti anche in panchina, che possono dare molto, il fattore decisivo sarà quello che faremo in campo. Vedremo l'evoluzione della partita"