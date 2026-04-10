Udinese, Kosta Runjaic fa il punto sugli infortunati in vista del Milan

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Così come Massimiliano Allegri, anche il suo omologo dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa, in Friuli, alla vigilia della gara di domani pomeriggio alle 18 a San Siro tra rossoneri e bianconeri, valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Il tecnico ha presentato la sfida parlando dei giocatori recuperati, dello stato di forma della sua rosa ma anche di quello che si aspetta a livello tattico dal Milan e dai suoi giocatori. Un estratto delle sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di TMW.

Come arriva la squadra al Milan? Come stanno Zemura e Buksa?

"Se tutto va bene Zemura ci sarà nelle ultime due o tre partite. Buksa invece ha lavorato molto bene, il piano è di portarlo con noi a Milano, vedremo se potrà scendere in campo. Averlo con noi sarebbe già una bella notizia, se riuscirà a lavorare anche tutta la settimana prossima migliorerà ulteriormente e sarà con noi per le partite. Ha giocato un'annata a livello medio, purtroppo ha avuto degli infortuni, è ragazzo con ambizioni, che lavora duramente e che sta lavorando tanto per tornare in campo. Vuole mostrare qualità e di poter essere un giocatore importante per noi. Incrocio le dita per lui che possa dare il suo contributo. Fino ad ora ha mostrato le sue qualità a tratti, segnando due gol importanti per noi. Un primo passo importante sarebbe averlo con noi domani in panchina, vedremo se la rifinitura andrà bene, ma sono fiducioso che sia con noi".