Inter, per Zhang è sempre più nera: molto difficile il rifinanziamento del debito con Oaktree

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il momento complicato per Suning e Zhang, e di conseguenza per l'Inter, dal punto di vista economico. Stando a quanto riportato in data odierna da Il Sole 24 Ore l'ipotesi rifinanziamento per il debito da 275 milioni (iniziali, poi saliti sui 300) con Oaktree si fa sempre più difficile. La scadenza è segnata per maggio 2024 e gli interessi, con l'accordo stipulato a maggio 2021, che sono al 12%. Il prestito fu necessario a causa delle necessità di cassa del club nerazzurro. L'ipotesi rifinanziamento si fa dunque sempre più complicata a caua dei tassi di interesse altissimi e della difficoltà generale di ottenere finanziamenti di questo rilievo.