Inter, Spalletti: "Keita è a posto, Brozovic convocato per l'Eintracht"

Luciano Spalletti, alla vigilia del match di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, ha parlato così delle condizioni di Keita e Brozovic: "Se mi lamento non ci qualifichiamo. Un allenatore cerca sempre di ispirare e non di lamentarsi. Siamo abbastanza per vincere la partita. Keita è a posto, Brozovic convocato" riporta tuttomercatoweb.com.