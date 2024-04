Inter, verso il derby contro il Milan con un patto nello spogliatoio: interviste soft e nessun proclamo particolare

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, distribuita stamattina nelle edicole italiane racconta di quello che sembra essere una sorta di patto interno allo spogliatoio dell'Inter di Simone Inzaghi. Il focus è ovviamente in merito al prossimo derby contro i rossoneri di Pioli, con i nerazzuri che per vincere lo scudetto aritmeticamente dovranno per forza conquistare i 3 punti contro il Milan.

Il piano di mister Inzaghi e del suo staff sarà solo sul match, a partire anche dalla comuzione intrapresa dall'Inter, infatti la scelta è ricaduta su un avvicinamento soft, senza dichiarazioni roboanti e senza chiamate alle armi o proclami. Il Milan vive il proprio momento, ora impegnato nell'importante settimana che avvicinerà prima la delicata partita di Coppa contro la Roma, mentre all'Inter tutti pensano giustamente al derby del 22 aprile, evitando possibili esagerazioni qualsiasi sia il risultato finale.