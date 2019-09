Come riferito da Tuttomercatoweb.com, l'Inter, prossima avversaria del Milan in campionato, questo pomeriggio ha svolto allenamento congiunto con il Como 1907. Hanno disputato l’incontro i meno utilizzati di ieri in Champions League, insieme ai non utilizzati e ad alcuni primavera. La gara è terminata 3-1 con gol nerazzurri di Sanchez, Dimarco e Vezzoni.