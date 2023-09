Italia, Barella: "Nessuno del Milan convocato da Spalletti? Le scelte le fa il mister. Ci vedremo poi in campo nel derby..."

Niccolò Barella, centrocampista dell'Inter e dell'Italia, è intervenuto oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale azzurra e in merito al fatto che nel gruppo azzurro non è presente nemmeno un giocatore del Milan ha dichiarato: "Se mi fa strano non avere un calciatore del Milan qui? Ma no, le scelte le fa il mister e io non entro in merito. Meglio prendere un'altra settimana di tranquillità e poi vederci direttamente sul campo senza accendere alcun fuoco (nel derby, ndr)" riporta tuttomercatoweb.com.