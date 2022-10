Juric in vista del Milan: "Vlasic unico mai in discussione. Vediamo chi gioca fra Radonjic e Miranchuk

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Interessante analisi dei trequartisti del Torino da parte del tecnico granata Ivan Juric, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan: "Vlasic o Radonjic al fianco di Miranchuk? Non c'è dualismo: Vlasic gioca sempre, è l'unico giocatore completo e fa tutto molto bene, ha completezza unica. Miranchuk può darti qualità come a Udine, lega i reparti, mentre Radonjic dà più spunto e accelerazioni. Vediamo con chi iniziare, ma Vlasic nella mia testa non è mai in discussione".