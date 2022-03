Juventus, Chiellini: "Scudetto? Può succedere di tutto"

MilanNews.it

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, si è così espresso a SkySport sulla lotta Scudetto: "Bisogna essere realisti, è giusto che i tifosi sognino ma noi dobbiamo pensare a una partita per volta. Ci penseremo se faremo tante vittorie consecutive. Mancano tante partite, può succedere di tutto. Non vogliamo nasconderci ma dobbiamo essere equilibrati. Il percorso che stiamo facendo è buono, per ora è giusto che sognino solo i tifosi, noi non facciamo tabelle".