Juventus, i legali di Fagioli: "Si è autodenunciato, è sereno"

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Nicolò Fagioli "si e' autodenunciato" alla giustizia sportiva ed è "sereno" sulla vicenda che lo vede indagato dalla Procura della Repubblica di Torino per scommesse online su siti non autorizzati. La difesa del calciatore della Juve è spiegata all'ANSA in una dichiarazione dei suoi legali, Luca Ferrari e Armando Simbari, che puntualizzano: "Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato" "Nella nostra qualità di legali di Nicolò Fagioli" sottolineano gli avvocati Luca Ferrari, dello studio legale Withers, e Armando Simbari, "in riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un'ottica di massima trasparenza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della Procura Federale.

Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato" (ANSA).