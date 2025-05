Roma, la lista dei convocati di Ranieri per il Milan: non c'è Dovbyk

Artem Dovbyk non ce la fa. L'attaccante è infatti costretto a dare forfait per la gara della Roma in programma domani contro il Milan all'Olimpico. L'ucraino ha accusato infatti un fastidio muscolare nell'allenamento di ieri. L'obiettivo della Roma adesso sarà quello di recuperare il giocatore prima possibile, così da averlo a disposizione nel migliore dei modi per l'ultima gara di campionato contro il Torino.

Ecco l'elenco completo dei calciatori convocati da Claudio Ranieri per Roma-Milan:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine, Saud.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pisilli, Saelemaekers.

Attaccanti: El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.

Le ultime di formazione. A questo punto, in attesa di conferma, salgono le quotazioni di Baldanzi per l'attacco. Per quanto riguarda il resto della formazione, tra i pali ci sarà ancora Svilar. In difesa si va verso la conferma del terzetto con Celik, Mancini – che ha smaltito i recenti acciacchi – e N’Dicka. A centrocampo fiducia a Cristante, Pisilli e Koné, con Soulè e Angeliño sulle corsie. In avanti, come detto, Baldanzi ha chance di scendere in campo al fianco di Shomurodov.