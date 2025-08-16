Oggi esordio ufficiale per la prima avversaria in campionato del Milan
Il Milan domani farà il suo esordio in stagione contro il Bari a San Siro, in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. La serie di partite del Primo Turno è cominciata ieri con quattro gare e continuerà oggi con altrettante partite. Oggi alle 21.15 in campo anche la Cremonese, prima avversaria dei rossoneri in campionato sabato 23, sempre a San Siro. I grigiorossi sfidano in casa il Palermo.
VENERDÍ 15/08
ore 18, Empoli-Reggiana 4-1 d.t.r.
ore 18.30, Sassuolo-Catanzaro 1-0
ore 20.45, Lecce-Juve Stabia 2-0
ore 21-15, Genoa-Vicenza 3-0
SABATO 16/08
ore 18, Venezia-Mantova
ore 18.30, Como-Sudtirol
ore 20.45, Cagliari-Virtus Entella
ore 21.15, Cremonese-Palermo
DOMENICA 17/08
ore 18, Monza-Frosinone
ore 18.30, Parma-Pescara
ore 20.45, Cesena-Pisa
ore 21.15, Milan-Bari
LUNEDÌ 18/08
ore 18, Audace Cerignola-Verona
ore 18.30, Spezia-Sampdoria
ore 20.45, Udinese-Carrarese
ore 21.15, Torino-Modena
