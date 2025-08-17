Verso Milan-Bari, i pugliesi a caccia di un'altra impresa dopo quella del 1983-84

Oggi alle 16:36
di Federico Calabrese

Stasera il Milan ospiterà il Bari a San Siro in Coppa Italia. Nella stagione 1983–84, con Bruno Bolchi in panchina, il Bari – ancora militante in Serie C – compì un’autentica impresa, raggiungendo la semifinale di Coppa Italia. Fu il primo club della terza serie a farlo, eliminando squadre come Juventus e Fiorentina. Un record ineguagliato fino al 2016.