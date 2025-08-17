Il Bari torna a San Siro dopo 5271 giorni
Il sito della Lega Serie A riporta queste statistiche in vista di Milan-Bari di questa sera: "Il Bari torna a San Siro dopo 5271 giorni: il 13 marzo 2011 i biancorossi pugliesi guidati da Bortolo Mutti strapparono un pareggio per 1-1 al Milan. Le reti furono siglate da Rudolf che portò avanti gli ospiti, e dall’ex Cassano che pareggiò al 83’.
I rossoneri, finalisti nella passata edizione, non entravano nel tabellone nel mese di agosto da 2015. Esattamente 10 anni fa, la squadra allenata da Sinisa Mihajlovic si impose per 2-0 sul Perugia, con reti di Honda e Luiz Adriano. Lo scorso anno giocare i trentaduesimi ad agosto in Coppa Italia Frecciarossa ha portato fortuna al Napoli: vittoria ai rigori sul Modena (0-0 al 90’ e 120’) e Scudetto a fine campionato".
