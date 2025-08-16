Inter: il presidente Marotta diventa azionista

Oggi alle 18:24
di Manuel Del Vecchio
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - "Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter, è ora diventato azionista del Club con una quota vicina al 2%": lo annuncia l'Inter in una nota. "Dopo circa un anno dalla nomina a presidente - si legge - sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"), hanno inteso rafforzare la loro partnership.

L'investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo". (ANSA).