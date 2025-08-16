Bari, Caserta: "Ce la giochiamo dappertutto, ogni giorno sogno la A"

Bari, Caserta: "Ce la giochiamo dappertutto, ogni giorno sogno la A"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:24L'Avversario
di Federico Calabrese

Fabio Caserta, allenatore del Bari ha parlato a Gazzetta.it"Ce la giochiamo dappertutto. Ogni giorno mi sveglio desiderando la Serie A. Ora ho un solo obiettivo: un grande campionato con il mio Bari. Vorrei arrivarci prima possibile. Anche se da allenatore è senza dubbio più difficile. La differenza si fa nella gestione delle risorse umane".

"Siamo in costruzione. Sappiamo di non essere completi. Ma non mi preoccupa, tante squadre ora sono incomplete. Mi importa far capire ai ragazzi ciò che voglio".