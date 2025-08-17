Verso Milan-Bari, 2806 tagliandi venduti del settore ospiti

di Federico Calabrese

Tutto pronto per Milan-Bari. Come riportato da TuttoBari, a stamattina erano 2806 i tagliandi del settore ospiti già venduti per la gara di Coppa Italia tra Milan-Bari. Un dato considerevole, destinato ad aumentare nelle prossime ore, a cui vanno aggiunti i tantissimi biglietti acquistati dai tifosi baresi in altri settori dell'impianto milanese.

DOVE VEDERE MILAN-BARI DI COPPA ITALIA
Data: domenica 17 agosto 2025
Ora: 21.15
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Canale 5
Web: MilanNews.it, sportmediaset.it, Mediaset Infinity