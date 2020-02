Juventus, il racconto dell'allenamento odierno: Danilo parzialmente in gruppo

Questo il racconto dell'allenamento odierno della Juventus, avversario giovedì del Milan in Coppa Italia: "La partita di sabato sera è da mettere immediatamente alle spalle: la Juve è attesa, già giovedì, da una gara molto importante, la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan a San Siro. Ecco perché, dopo l’allenamento di ieri, la squadra si è ritrovata anche oggi nella soleggiata mattina torinese. Alla Continassa, i bianconeri hanno lavorato su fase atletica, per poi dedicarsi a una lunga sessione con la palla (attacchi contro difese) e concludere con una partitella. Danilo è rientrato parzialmente in gruppo" riporta juventus.com.