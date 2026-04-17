Juventus, si avvicina la sfida col Milan: Thuram e Yildiz differenziato
Domenica i rossoneri affronteranno il Verona al Bentegodi in una partita fondamentale per invertire il trend negativo delle ultime partite e per tornare a conquistare i tre punti, vitali per la corsa Champions. La Juventus invece scenderà in campo domenica sera, davanti ai propri tifosi, per affrontare il Bologna. Dopo questo turno di campionato, il 26 aprile alle ore 20:45 a San Siro, la squadra di Massimiliano Allegri e di Luciano Spalletti si affronteranno in quello che potrebbe essere uno snodo cruciale per il terzo posto.
In vista della partita di domenica, le notizie per i bianconeri non sono delle migliori. Infatti, nella giornata odierna, Kelly ha svolto tutto l'allenamento in gruppo mentre Thuram e Kenan Yildiz hanno fatto un lavoro differenziato. Nelle prossime ore capiremo se i due pilastri della Juventus potranno recuperare per la sfida al Bologna e per quella di settimana prossima contro il Milan.
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