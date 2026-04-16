Verona, crisi di gol e ultime sconfitte: i numeri del prossimo avversario del Milan

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Il Milan si prepara alla delicata sfida di domenica pomeriggio in casa dell'Hellas Verona. Una sfida cruciale per il percorso dei rossoneri in un campionato che sin qui è stato sicuramente positivo. Non bisogna però scherzare col fuoco. Le ultime due sconfitte hanno acceso diversi campanelli d'allarme per la squadra di mister Massimiliano Allegri.

VERSO VERONA-MILAN: DATI E STATISTICHE

Il Verona è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato e non fa peggio nella competizione dalla serie di cinque registrata tra ottobre e novembre 2023, sotto la guida di Marco Baroni. Inoltre, il Verona continua a essere la squadra che ha segnato meno nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questa Serie A (soltanto un gol, quello di Gift Orban contro la Fiorentina lo scorso 14 dicembre) e quella che ha subito più reti dal 76' in avanti (ben 18). I veneti in particolare hanno incassato sette gol dal 90' in avanti, altro record negativo nel torneo in corso.

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30

Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00

Napoli-Lazio 18.00

Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30

Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN

Pisa-Genoa 18.00

Juventus-Bologna 20.45

LUNEDÌ' 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45