Juve, Comolli sul Futuro di Vlahovic: "Potremmo avere notizie interessanti a breve"

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(ANSA) - TORINO, 13 APR - "Il mercato della Juventus sarà ambizioso, con o senza Champions: con Spalletti siamo cresciuti, adesso ci aspettano altre sei finali": così l'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, in vista delle ultime curve della stagione. "Da quando è arrivato Luciano abbiamo fatto tanti punti e saremmo secondi in classifica, ha avuto un grande impatto - continua dal centro sportivo di Pinerolo, dove si è svolto un allenamento aperto della squadra Juventus One in vista delle finali nazionali di calcio paralimpico - e tutto sta andando molto bene, ora ci giochiamo queste ultime partite".

Sul futuro di Vlahovic: "Potremmo avere notizie interessanti su un nuovo contratto a breve, mentre per Dusan parleremo alla fine della stagione e so che Ottolini ha già avuto qualche chiacchierata" la risposta di Comolli sull'attaccante serbo. (ANSA).