Verona, Sammarco festeggia il recupero di due calciatori contro il Milan

vedi letture

Nella giornata di domani il Milan scenderà nuovamente in campo, a otto giorni di distanza dall'ultima volta, quel brutto 0-3 subito a San Siro per mano dell'Udinese. I rossoneri saranno ospiti allo stadio "Marcantonio Bentegodi" alle ore 15, quando incontreranno l'Hellas Verona ultimo in classifica. Ad allenare la formazione scaligera c'è un ex calciatore del settore giovanile rossonero come Paolo Sammarco che oggi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il Diavolo. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Chi recupera fra gli infortunati?

"Bella-Kotchap e Lovic sono rientrati, hanno almeno tre allenamenti totali e saranno con noi domani. Mosquera sta convivendo con un fastidio al ginocchio da molto tempo. Fa fatica ad allenarsi con continuità. Da quando ci siamo noi si è quasi sempre allenato, poi ha avuto questo fastidio che non lo ha fatto allenare con continuità"