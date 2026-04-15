Juventus, altro infortunio per Milik: salterà con ogni probabilità il Milan

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Continua l'incubo di Arkadiusz Milik: altro, ennesimo, infortunio per l'attaccante polacco della Juventus che ieri, come riferito dalla società bianconera, ha accusato una lesione muscolare alla coscia destra in allenamento. Tra 10 giorni ci saranno nuovi controlli, questo significa che quasi certamente Milik non sarà a disposizione di Spalletti per la trasferta contro il Milan del prossimo 26 aprile, gara che sarà importantissima nella corsa per ottenere un posto in Champions League.

Il comunicato pubblicato dalla Juventus sul proprio sito in merito alle condizioni di Arkadiusz Milik: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero".