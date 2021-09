Juventus, striscione dalla Curva Sud: "Chi sosterrà la maglia? Questo spettacolo è indecente"

Non è un periodo semplice in casa Juventus, impegnata, tra l'altro, in un doppio confronto difficile nei prossimi giorni tra il Malmo in Champions League e il Milan in Serie A. I risultati scarseggiano e i tifosi, dunque, protestano con degli striscioni eloquenti. L'ultimo in ordine di tempo è apparso all'esterno dell'Allianz Stadium esposto all'indomani del ko di Napoli. "La stagione è una battaglia: chi sosterrà la maglia? Cara dirigenza, senza tifo, passione e curva assente, questo spettacolo è indecente. La Juve siamo noi", il testo dello striscione firmato FJR e condiviso su Instagram dalla Curva Sud Juventus 1897.