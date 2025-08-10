Juventus, Tudor: "Abbiamo due attaccanti importanti, David e Vlahovic"
Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, con il tecnico croato che si è soffermato tanto anche sull’attacco, ripartendo da Kolo Muani: “Se l’ho sentito? Io non sento nessuno anche perché Kolo al momento è un giocatore del Paris Saint Germain. C’è fiducia nel club, che sta lavorando su ogni aspetto, entrate e uscite. Resta sì un giocatore importante, ma ora è a Parigi. Sono importanti i due attaccanti che abbiamo noi, David e Vlahovic”.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
