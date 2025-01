Juventus, Valhovic in gruppo: è recuperato per il Milan. Conceiçao ancora a parte

Buone notizie per la Juventus in vista della sfida contro il Milan all'Allianz Stadium in programma sabato 22 gennaio alle ore 18, gara valida per la 21esima giornata di Serie A.

All'allenamento odierno alla Continassa ha regolarmente preso parte anche Dusan Vlahovic: il centravanti serbo, dopo il lavoro individuale delle scorse ore, ha svolto l'intera seduta insieme al resto del gruppo e quindi è da considerarsi recuperato in vista del big match contro i rossoneri. Lavoro differenziato sul campo, invece, per l'esterno Francisco Conceiçao che quindi resta in dubbio. I lavori del gruppo hanno visto protagonista anche il nuovo acquisto Alberto Costa, portoghese arrivato nei giorni scorsi dal Vitoria Guimaraes a titolo definitivo. Questi i dettagli del suo arrivo: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vitória Sport Clube per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio a fronte di un corrispettivo di € 12,5 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".

In queste ore inoltre, ricordiamo, sta svolgendo le visite mediche Randal Kolo Muani, attaccante francese sbarcato a Torino ieri sera e presentatosi questa mattina al J Medical. Dopo i test medici, Kolo Muani andrà in sede per sistemare le ultime pratiche burocratiche e firmare il suo nuovo contratto con i bianconeri prima di mettersi a disposizione del tecnico Thiago Motta.