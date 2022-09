Koulibaly: "Potter arrivato con buoni propositi, normale che si affidi a giocatori abituati nel Chelsea"

MilanNews.it

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea e prossimo avversario del Milan in Champions League, si è così espresso a Le Quotidien sul nuovo allenatore dei Blues: "Potter è arrivato con dei buoni propositi. È un vero allenatore. Ha fatto delle cose buone con il Brighton. Ma adesso allena il Chelsea. Lui ha dei principi e delle aspettative. Sta a me pazientare, sta a me dimostrare che merito di giocare e dimostrare che Potter può contare su me. Rispetto a questo non ci saranno problemi. Siamo anche alle prime settimane; trovo normale che lui si affidi a giocatori abituati a giocare nel Chelsea. Quando sarò in perfetta forma, non ci saranno problemi: giocherò di nuovo"