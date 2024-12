Krunic: "Abbiamo dato tutto quello che avevamo contro un avversario forte"

vedi letture

La Stella Rossa esce sconfitta per 2-1 dall'incontro di Champions League sul campo del Milan, non senza aver meritato qualcosa di più per il gioco e il caparbio carattere espressi dalla compagine serba in casacca biancorossa sul campo di San Siro. Di certo non ha sfigurato l'ex rossonero Rade Krunic: il centrocampista bosniaco, scudettato con il Diavolo di Pioli, ha tenuto bene le redini del centrocampo ed è risultato più che sufficiente secondo il giudizio di molti.

Al termine del match lo stesso Krunic ha espresso i suoi pensieri e le sue sensazioni in un'intervista con i canali ufficiali della UEFA: "Per noi è davvero un grande disappunto, abbiamo dato tutto quello che avevamo contro un avversario forte. Avevamo già giocato bene qui contro l'Inter, pur commettendo qualche errore in più (la partita era finita 4-0 in favore dei nerazzurri, ndr)... Abbiamo fatto il nostro meglio e lasciamo lo stadio con la testa fieramente alta".