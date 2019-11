Kucka, la sua grinta al servizio del Milan per due stagioni ora sfida il suo passato

Juraj Kucka sarà uno dei doppi ex della sfida tra Parma e Milan che andrà in scena domenica al Tardini. Il centrocampista slovacco, vero e proprio jolly a disposizione di mister D'Aversa, ha passato due stagioni in rossonero, tra il 2015 ed il 2017, mettendo a segno la bellezza di 60 presenze, condite da quattro reti. Poi il passaggio al Trabzonspor, da dove, dopo una stagione e mezza, è stato acquistato dal Parma lo scorso gennaio. In crociato si sta rivelando una pedina fondamentale, mettendo in mostra tutte le sue qualità e attirando tante attenzioni su di sè.

PARMA

27 presenze, 5 reti

MILAN

60 presenze, 4 reti