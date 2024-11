Kucka recupera per il Milan, il tecnico dello Slovan: "Ha dato il massimo per tornare contro il suo amato Milan"

vedi letture

Il prossimo avversario del Milan in Champions League, lo Slovan Bratislava, ha pareggiato venerdì nell'impegno di campionato precedente alla partita di martedì in Europa contro i rossoneri. Un 1-1 un po' deludente contro il Kosice ma che ha regalato qualche nota positiva come il ritorno in campo di Juraj Kucka dopo alcune settimane di assenza per infortunio. Il centrocampista slovacco sarà il grande ex della sfida di Champions e il suo tecnico Vladimir Weiss ha commentato il suo rientro ai canali ufficiali del club.

Le parole di Vladimir Weiss, tecnico dello Slovan Bratislava: "Il ritorno di Juraj Kucka lo valuto ovviamente in modo positivo. Ha avuto un’interruzione di diverse settimane, cosa che ogni giocatore sente. Sono soddisfatto della sua prestazione. Sappiamo che ha dato il massimo per tornare contro il suo amato Milan, e credo che il suo desiderio si realizzerà. Ha lavorato duramente ogni giorno, si è allenato con dedizione, e anche oggi il suo ingresso in campo ha cambiato il nostro gioco, risultando un valore aggiunto".