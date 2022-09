La Dinamo si prepara alla sfida con il Milan sui social: "Tra poco!"

MilanNews.it

C'è grande entusiasmo in casa Dinamo Zagabria per la sfida di mercoledì pomeriggio contro il Milan a San Siro. I croati hanno sorprendentemente battuto il Chelsea per 1-0 nella prima sfida del gruppo di Champions e ora guidano la classifica al primo posto. Il profilo Twitter del club ha pubblicato la "locandina" dell'evento scrvendo: "Tra poco!"