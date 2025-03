La probabile formazione della Lazio: Pedro in vantaggio su Isaksen

Domani sera alle 20.45 a San Siro, il Milan sfiderà la Lazio in occasione del 27° turno del campionato di Serie A Enilive. Una partita cruciale per i rossoneri che adesso non possono davvero più permettersi passi falsi, con una situazione di classifica già disastrosa. I biancocelesti si presentano a Milano con cinque lunghezze di vantaggio sul Diavolo e lo faranno con l'esperienza di Pedro che, visti gli impegni di Coppa Italia ed Europa League, potrebbe partire da titolare concedendo un turno di riposo a Isaksen.

Questa la probabile formazione della Lazio:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Belahyane; Pedro, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Romagnoli, Gigot, Provstgaard, Rovella, Vecino, Ibrahimovic, Isaksen, Noslin. All.: Baroni.