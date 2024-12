La Roma non si ferma alla vigilia: giallorossi in campo anche oggi a Trigoria

Claudio Ranieri cerca di sfruttare l'onda lunga del 5-0 sul Parma maturato nell'ultima giornata di campionato, la prima vera partita serena vissuta dalla squadra capitolina in questa stagione. Per questa ragione il tecnico giallorosso ha deciso di premere sull'acceleratore e oggi a Trigoria la squadra si ritroverà per una sessione di allenamento. Previsto un solo giorno di pausa, in occasione del 25 dicembre, il Natale. Dal giorno successivo si ritornerà al lavoro.

All'orizzonte c'è la sfida di San Siro in casa del Milan, in programma domenica 29 alle ore 20.45: anche i rossoneri torneranno a lavoro il 26 dicembre ma con tre giorni di riposo nelle gambe (23, 24 e 25).