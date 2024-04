La Roma non si fida del vantaggio: ampio turnover contro l'Udinese in vista del Milan

vedi letture

La vittoria di ieri sul Milan ha aperto orizzonti alla Roma che alla vigilia dei quarti di finale di Europa League erano impensabili. Il vantaggio maturato grazie al risutlato della partita di San Siro permette alla formazione di Daniele De Rossi di spostare i favori dei pronositci a proprio favore, anche se dalle parti di Trigoria preferiscono andarci cauti prima di definire il Milan completamente morto.

Per questo motivo, stando anche a quanto riportato da Angelo Mangiante nel corso dell'odierna edizione pomeridiana di SkySport 24, l'allenatore della Roma dovrebbe optare per un ampio turnover contro l'Udinese per preservare i giocatori migliori di questa squadra in vista della ritorno di Europa League contro il Milan.