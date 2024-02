Lazio in campo questa sera: un diffidato rischia di saltare il Milan

Con la giornata di oggi si concluderà la ventiseiesima giornata di campionato. In campo le due romane. Prima alle 18 sarà il turno della Roma che ospita il Torino e quindi alle 20.45 scenderà in campo la Lazio in casa della Fiorentina. Due sfide che vedono in lizza quattro squadre pienamente coinvolte nella lotta per un posto in Europa. Inoltre, venerdì prossimo, l'1 marzo, la Lazio sarà avversaria del Milan quando i rossoneri giocheranno all'Olimpico di Roma, prima dei rispettivi impegni in Champions ed Europa League.

Oggi dunque c'è un giocatore della Lazio che deve stare attento ai cartellini gialli perchè diffidato. Si tratta del terzino Luca Pellegrini che, così, rischia la squalifica contro il Milan nel caso di ammonizione oggi contro la Fiorentina. Il terzino italiano, comunque, non dovrebbe partire nell'undici titolare di Sarri.