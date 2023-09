Lazio, la probabile formazione di Sarri: dubbio Rovella-Cataldi, Romagnoli verso la panchina

Il Milan oggi alle 18 ospita la Lazio in uno dei due big match del settimo turno di Serie A. I biancocelesti di Sarri arrivano dalla vittoria contro il Torino e alla vigilia dell'impegno in Champions contro il Celtic. Sarri conferma Immobile al centro dell'attacco, con l'attaccante che spesso ha fatto male al Milan in passato. Un paio di dubbi:: Rovella favorito su Cataldi; mentre il grande ex Romagnoli, dopo la frattura del naso, va verso la panchina in favore di Patric.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Marusic, Casale, Patric, Pellegrini

Vecino, Rovella, Luis Alberto

Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni