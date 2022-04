Lazio, la situazione disciplinare in vista del Milan: sono quattro i giocatori diffidati

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono quattro i diffidati della Lazio in vista della sfida, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, in programma questa sera all'Olimpico contro il Milan. Tra i biancocelesti non ci sono squalificati mentre Immobile, Marusic, Patric e Luiz Felipe rischiano di saltare il prossimo in turno nel caso in cui dovessero ricevere un altro cartellino giallo.