Lazio, Luis Alberto a DAZN: "Peccato per il risultato, meritavamo di più"

vedi letture

Luis Alberto ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla prestazione: “Credo che la squadra abbia fatto una buona partita, peccato per il risultato. Meritavamo molto di più se analizziamo tutto. Sappiamo che loro a sinistra hanno queste qualità, soprattutto il primo gol l’abbiamo sofferto perché non abbiamo iniziato benissimo. Però giustamente dobbiamo essere più cattivi in area, nel primo tempo ci è mancata voglia di fare gol. Questa è la Lazio che doveva esserci dall’inizio, se perdi così ci può stare. Sono dispiaciuto per l’inizio del campionato, soprattutto per le prime due partite”.

Sul rinnovo: “Provo a fare del mio meglio per la squadra. Mi sento bene e al centro del progetto. Devo continuare così e aiutare i miei compagni”.

Ti senti leader della squadra? “Sì, sono qua da 8 anni. Se non c’è Immobile sono io il capitano, devo aiutare i compagni e fare del mio meglio”.

Su Rovella: “Sapevo che era forte, mi piace. In qualsiasi momento vuole la palla, questa personalità già ti dice che è un buon giocatore”.