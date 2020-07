Lazio, pazza idea in attacco per la sfida contro il Milan

Le squalifiche di Immobile e Caicedo hanno fatto sprofondare la Lazio in una vera e propria emergenza in attacco in vista della sfida di sabato sera all'Olimpico contro il Milan. L'unica punta di ruolo a disposizione contro i rossoneri sarà Correa e, per questo motivo, a Simone Inzaghi starebbe frullando in testa un'idea folle: secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, infatti, potrebbe essere avanzato Bastos come centravanti, che viene apprezzato per la tecnica e per la capacità di calciare in porta.