Lecce, Baschirotto: "Punizione del gol inesistente. Anche il quarto uomo ha detto che non era fallo"

Federico Baschirotto, difensore giallorosso, ha parlato a DAZN dopo Milan-Lecce 3-0. Queste le sue dichiarazioni:

Lecce punito ancora in pochi minuti di buio…

“Non è mai una casualità. Abbiamo tenuto bene il campo per trentotto minuti, poi abbiamo subito gol su una punizione che non c’era, anche il quarto uomo ha detto che non era fallo secondo lui. Però tralasciando quello, dopo il gol una squadra non si deve sfaldare e deve stare sempre sul pezzo, cercando di provarci. Poi abbiamo regalato due gol perdendo due palle sanguinose a centrocampo dove ci sono ripartiti”.

Come te lo spieghi?

“Ci ha condizionato un po’ il gol, questo blackout non deve accadere. In una partita di calcio può succedere di tutto, devi essere sempre lì aggrappato al risultato. Abbiamo giocato bene per 38 minuti, poi ci siamo un po’ sciolti, peccato…”.

Come si assorbe?

“Conosco solo una strada: il lavoro. Scendendo in campo, guardandoci negli occhi e dando sempre di più”.