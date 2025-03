Lecce, Giampaolo: "C'è grande delusione, abbiamo pagato la qualità del Milan"

vedi letture

Marco Giampaolo ha parlato a DAZN dopo Lecce-Milan 2-3. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dei salentini.

Non è facile commentare una partita del genere quando l’hai interpretata così bene…

“L’analisi della partita non è difficile. Nel dettaglio la si può fare bene, c’è grande delusione per aver fatto un’ora buona di grande partita. Probabilmente abbiamo pagato la qualità del Milan, noi siamo venuti meno con i giocatori che sono stati strategici nella preparazione della gara, nel senso che Pierotti e Helgheson sono stati meni presenti agli allenamenti. Pierotti sull’azione del gol arrancava, con Theo e Leao c’era da lavorare... Abbiamo preso due gol in quattro minuti, peccato. Sul terzo gol il Milan era in grande condizione mentale e aveva tanta qualità. C’è grande delusione ma bisogna andare a cercare anche gli aspetti positivi della gara, consapevoli che questa intensità la squadra ha tutto per raggiungere il suo obiettivo”.

Ha visto la squadra più istintiva come ha detto ieri in conferenza?

“A me per grandi tratti la squadra è piaciuta, è stata molto verticale e insidiosa. 2-3 situazioni hanno sporcato la partita, la sconfitta ti fa vedere tutto in maniera nera e complicata. Dobbiamo la lucidità di fare buone analisi, la squadra deve avere la forza di rialzarsi. Ho detto prima della partita che bisogna vincerne una ogni tre da qua alla fine, ma senza avere pensieri negativi e con la testa libera. Peccato non aver portato a casa un risultato positivo, avremmo meritato. Ma senza nulla togliere al Milan, che i giocatori di qualità li ha”.