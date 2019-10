Lecce, Majer: "Domenica dovremo essere combattivi su ogni palla"

Intervenuto ieri in conferenza stampa, Zan Majer, centrocampista del Lecce, ha dichiarato in vista del match di domenica contro il Milan: "In questa settimana ho delle buone sensazioni, si è lavorato bene. Domenica dovremo essere combattivi su ogni palla e concentrati per 90 minuti e sono fiducioso che potremo ottenere un risultato positivo" riporta il sito ufficiale dei pugliesi.