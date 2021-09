Liga, Atletico Madrid sconfitto di misura dall'Alaves: il racconto della sfida

Sabato l'Atleti ha perso la prima partita della stagione all'Alavés. I padroni di casa hanno segnato al quinto minuto e sono rimasti in vantaggio nonostante le nostre occasioni.

La partita è iniziata male, i padroni di casa sono passati in vantaggio molto presto su un calcio da fermo. Laguardia torna a casa dopo un bel cross. La nostra squadra ha faticato per l'organizzazione e l'intensità difensiva degli avversari. Con il progredire della partita, però, siamo migliorati. Abbiamo iniziato a raccogliere occasioni, principalmente da Kondogbia e Llorente, che si sono avvicinati di più al pareggio. Tuttavia, abbiamo raggiunto l'intervallo un gol in meno. Hermoso ha quasi pareggiato nei primi istanti della ripresa con un bel tiro al volo che è volato a lato. Abbiamo avuto la nostra più grande occasione ma non molto tempo dopo, quando Laguardia ha liberato la palla sulla linea. Simeone ha effettuato quattro sostituzioni a un'ora dall'inizio della partita. Trippier, Kondogbia, Carrasco e Hermoso lasciano il posto a Lodi, Cunha, Correa e Herrera. L'Atleti spinge forte per il pareggio con tanti attaccanti in campo. Correa sfiora il gol con un tiro potente che viene parato da Pacheco. Simeone effettua un ultimo cambio mentre Vrsaljko entra per Llorente. Abbiamo spinto fino all'ultimo secondo ma alla fine abbiamo perso 1-0 in casa dell'Alavés.

Prossimo appuntamento: martedì il Milan in Champions League.