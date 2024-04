live mn Ballardini: "Oggi giocavamo contro una squadra straordinariamente forte"

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? “Abbiamo fatto bene ma poi siamo un po’ calati, anche se è chiaro che giocavi contro motori di una cilindrata importante. Il Milan ha fatto la partita seriamente. La prestazione è buonissima, contro una grande squadra. Ci teniamo prestazione e punto, il pensiero va alla prossima partita: siamo lì e vogliamo giocarcela”.

La psicosi del non riuscire a tenere i vantaggi: “Con l’infortunio di Toljan abbiamo consumato uno slot subito, è un’ulteriore difficoltà. C’è bisogno di essere più bravi in allenamento nella richiesta di attenzione e di non far giocare gli altri nella nostra metà campo. Se riusciamo ad essere più aggressivi sul portatore di palla magari evitiamo complicazioni. Siamo calati molto negli ultimi 25 minuti. Oggi in 4 contro 2 puoi chiudere l’azione, invece perdi palla e gli altri vanno sul 3-2. Perdi serenità e sicurezza, giocavi contro una squadra straordinariamente forte”.

Le scelte iniziali di formazione: "Con Viti basso e bloccato volevamo limitare un giocatore così bravo con la palla come Chukwueze".

Rimangono scorie dopo la rimonta? "Già dopo Salerno si pensava chissà cosa, invece questa partita ti dà la consapevolezza che se fai le cose fatte bene per tutta la partita allora te la giochi. Se sei ancora più bravo come squadra nel gioco, dobbiamo essere più bravi in uscita, con più personalità. L'ordine, l'impegno e la cattiveria che ci metti in fase difensiva insieme alla gestione della palla il Sassuolo per me queste cose può farle molto bene".

Pesano di più i gol incassati dalla Salernitana o quelli del Milan oggi? "A Salerno i gol incassati sono solo responsabilità nostra. Abbiamo preso il 2-1 a Salerno che eravamo in 10, ed il 2-2 lo abbiamo preso al 91esimo. Dipende da noi. Se siamo più bravi, e possiamo esserlo, ci toglieremo soddisfazioni. E invece se non siamo più bravi vuol dire che meritiamo di prendere schiaffi. Abbiamo tutte le qualità per fare ancora meglio".

Perché non è entrato Bajrami? "Al posto di Bajrami abbiamo messo Henrique. Mettendo lui volevamo avere più presenza a centrocampo. Bajrami magari ti dà una grossa mano in attacco ma in fase difensiva ha meno presenza".