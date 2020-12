Liverani avverte il Milan: “Non firmo per il pareggio”

Firmare per il pareggio con il Milan? Così Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha risposto in conferenza stampa: "Non firmo mai per il pareggio, non è definitivo. Se mi fai questa domanda a maggio per un obiettivo dico sì. So che le differenze fra noi e il Milan, la squadra che da dopo il lockdown è stata un rullo compressore ma credo che la mia squadra possa fare una bella figura, giocare a calcio e ha le qualità per creare problemi. Poi se il campo ci dirà il contrario faremo i complimenti".