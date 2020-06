Liverani: "Difesa a tre contro il Milan? Faremo qualche cambio"

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato al canale YouTube ufficiale del club salentino: "Difesa a tre col Milan visto che Donati è squalificato e Dell’Orco infortunato? Sicuramente cambieremo per questo mini campionato. L’ipotesi a 3 fa parte del percorso di queste dodici partite, dobbiamo essere pronti a cambiare dall’inizio e durante. Il rischio infortuni è molto alto, per lo sforzo da fare e il caldo, tanti fattori. La parte fortuna ha una percentuale molto alta su questo fattore. Non poter cambiare tanti giocatori tra una partita e l’altra e dunque avere la rosa corta è sicuramente uno svantaggio".