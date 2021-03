Man Utd, Solskjaer e gli infortunati: "Per giovedì puntiamo a recuperarne cinque"

Ole Gunnar Solskjaer, intervenuto ai canali ufficiali del club nel post partita di Manchester United-West Ham, match nel quale i Red Devils si sono imposti per una rete a zero, ha fornito importanti aggiornamenti su alcuni infortunati che potrebbero recuperare per il ritorno di Europa League contro il Milan: "Speriamo di riaverne a disposizione cinque: De Gea, forse, oltre a Van de Beek, Cavani, Pogba e Martial, che ha ottime chance di rientrare".