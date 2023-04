Maradona Jr attacca Theo: "Non lo ricordavo così alla finale Mondiale"

MilanNews.it

Diego Jr, figlio del compianto Diego Armando Maradona, provoca e attacca Theo Hernandez sui suoi social. Il pomo della discordia è l'urlo del terzino rossonero in faccia a Lozano dopo un bell'intervento difensivo. Qualche secondo dopo, sul ribaltamente di fronte, il messicano ha risposto con un intervento in scivolata che ha preso in pieno il terzino. Cose di campo, è finito tutto lì.

Il figlio di Maradona invece rincara la dose: "Non lo ricordavo così alla finale Mondiale", facendo riferimento alla finale della Coppa del Mondo che la Francia di Theo ha perso ai rigori contro l'Argentina.