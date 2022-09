Milan contro l'Empoli dopo la sosta: il programma della settimana dei toscani

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Secondo quanto riporta il sito ufficiale dell'Empoli, prossimo avversario del Milan in campionato dopo la sosta per le nazionali, la squadra di mister Zanetti tornerà ad allenarsi in campo domani pomeriggio alle 16.30, senza tredici calciatori partiti per rappresentare il proprio paese. L'Empoli tornerà in campo poi giovedì con una doppia seduta al mattino e al pomeriggio, venerdì con un allenamento pomeridiano e sabato con uno mattutino.